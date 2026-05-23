В Дмитровском округе стартовал семейный книжный фестиваль

На площадке перед музейно-выставочным комплексом на Загорской улице в городе Дмитров начал работу семейный книжный фестиваль «ПредпоЧтение». Открытие мероприятия ознаменовалось театральными представлениями с участием юных артистов, которые вживую проиллюстрировали известные сказки и детские стихотворения как отечественных, так и зарубежных авторов.

Фестиваль продлится два дня. В программе — работа книжной аллеи с новинками и бестселлерами от ведущих издательств. Гости смогут встретиться с известной писательницей Александрой Марининой и услышать о ее новых книгах. Также запланирована встреча с Сергеем Чекмаевым, литературным автором онлайн-игр.

Для детей и их родителей организаторы подготовили творческие мастерские, где можно своими руками создать фигурки литературных героев. Для самых маленьких участников фестиваля будут работать интерактивные зоны и игровые площадки.

Фестиваль «ПредпоЧтение» является частью всероссийского проекта «Читающая Россия», который объединяет лучшие книжные фестивали страны. Поддержку мероприятию оказывает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Организаторы фестиваля — Дмитровская центральная библиотека и музей-заповедник «Дмитровский кремль».

Участие в фестивале бесплатное, возрастное ограничение — 0+.