В Дмитровском округе стартовал проект «ИнформУИК» по информированию избирателей

В Дмитровском округе началось информирование избирателей о предстоящих выборах в Государственную думу и Московскую областную думу. Об этом сообщили в Территориальной избирательной комиссии. В рамках проекта «ИнформУИК» 332 обходчика будут лично общаться с жителями и рассказывать им об особенностях участия в выборах.

Проект продлится с 20 августа по 15 сентября. С 18 по 20 сентября пройдут сами выборы. Избиратели смогут проголосовать на участке, через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) или на дому — для этого нужны уважительные причины, такие как состояние здоровья или инвалидность.

Инструктаж будущих обходчиков прошел в Центральном дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове. Председатель Территориальной избирательной комиссии Татьяна Селихова рассказала о том, как будет реализовываться проект «ИнформУИК».

Для обеспечения безопасности и предотвращения возможных ограничений доступа на места обхода к работе привлекут управляющие компании и участковых уполномоченных полиции. Для информирования на удаленных территориях членов участковых избирательных комиссий обеспечат автотранспортом.

В округе создана группа для помощи обходчикам в мессенджере MAX, которая работает в постоянном режиме. За каждой участковой избирательной комиссией закреплены от одного до четырех сотрудников, а также один координатор для контроля выполнения информационного проекта.