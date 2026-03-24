В Дмитровском округе стартовал монтаж нового Рогачевского моста

На западном берегу Канала, в заречной части Дмитрова, начали возводить первую секцию нового Рогачевского моста. Предварительно рабочие собрали металлоконструкцию прямо на строительной площадке.

Как сообщил представитель подрядной организации «Дороги и мосты» Константин Гавриленко, все 238 буронабивных свай уже установлены. Также сотрудники завершили сооружение стапелей для работы в пролетах моста, ростверков и тел опор.

Сейчас на объекте работают 160 человек, задействовано 47 единиц техники. Общая длина нового моста составит более 210 метров, а масса пролетного строения — свыше 1,4 тысячи тонн.

Новый мост, шириной в две полосы, заменит старый Рогачевский мост постройки 30-х годов прошлого века. По проекту старое сооружение будет демонтировано. В перспективе на его месте могут возвести еще один двухполосный мост.

Если оба проекта будут реализованы, общее число полос на двух новых мостах достигнет четырех. Это заметно улучшит транспортную ситуацию в Дмитрове и на севере Московской области.

Масштабный транспортный проект находится на личном контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.