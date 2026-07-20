В Дмитровском округе спасатели и туристы помогли заблудившейся пенсионерке

В субботу, 18 июля, в Дмитровском муниципальном округе спасатели вместе с туристами нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку и помогли ей вернуться домой. Женщине было 73 года.

По словам старшего смены Любови Каменщиковой, в 14 часов в службу экстренных вызовов «Система-112» поступил звонок от родственников пенсионерки. Семья приехала в деревню и отправилась в лес за грибами. Однако женщина быстро поняла, что грибов нет, и решила вернуться к машине. По пути она заблудилась.

Родственники искали пенсионерку четыре часа, но не смогли ее найти из-за обширной территории и неоднозначных ориентиров. Тогда они обратились за помощью к специалистам. Спасатели выяснили все обстоятельства и выдвинулись на поиски.

Тем временем пенсионерка наткнулась на группу туристов, отдыхающих на берегу реки Ветелка. Туристы объяснили ей дорогу и помогли выйти к нужной тропе. Спасатели встретили женщину, убедились, что она не пострадала, и доставили ее к родственникам.

Вся поисковая операция длилась около пяти часов. В медицинской помощи женщина не нуждалась.