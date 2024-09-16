Более 3,5 тысячи человек приняли участие в забеге «Гонка Героев» в Дмитрове

Закрытие сезона «Гонки Героев» прошло на территории горнолыжного клуба Леонида Тягачева в Дмитрове. Участие в финальном забеге приняли 3,5 тысячи человек.

Участие в последней гонке сезона приняли сильнейшие атлеты со всей России. Им предстояло преодолеть 34 препятствия на трассе протяженностью девять километров. Участие в корпоративном забеге приняли 150 команд, из них 14 поборись за звание победителя Корпоративного чемпионата. Финалисты получили памятный жетон, изготовленный специально для финальной гонки.

«За новыми эмоциями и драйвом в этот раз к нам приехали более 3,5 тысяч человек. Благодарю организаторов за выбор нашего округа, а спортсменам желаю ярких побед в новом сезоне!» — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Кроме того, в Дмитрове прошли всероссийские соревнования для члены сборной страны по гонкам с препятствиями, а также чемпионат для профессиональных атлетов. Победители и призеры поделили призовой фонд в размере двух миллионов рублей.

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