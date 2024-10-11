Кинопоказ в честь 95-летия актера Ролана Быкова прошел в Дмитровском округе

Мероприятие, приуроченное к 95-летию со дня рождения актера и режиссера Ролана Быкова, состоялось в Костинском доме культуры. Школьникам показали фильм «Внимание, черепаха!».

Премьера кинокартины состоялась 5 ноября 1970 года и пришлась по душе зрителям. Снятая Роланом Быковым на киностудии «Мосфильм» в 1969 году комедия стала жемчужиной детского отечественного кинематографа.

«Фильм рассказывает о добре, дружбе и многих других качествах человека. Это замечательное кино, обязательно посмотрю его еще раз вместе с мамой», — рассказал после просмотра один из юных участников.

Ребятам рассказали о жизни и творчестве Быкова. Они узнали, что актер исполнил 115 ролей и снял 10 фильмов, а также что за темперамент его называли «человек-стихия» и «неистовый Ролан».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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