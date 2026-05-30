В Дмитровском округе прошел экологический забег с сбором мусора

На территории Дмитровского муниципального округа в спортивно-оздоровительном комплексе «Габо» сегодня состоялся уникальный спортивный event — экологический плоггинг. Мероприятие было организовано Министерством экологии и природопользования Московской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, администрацией Дмитровского муниципального округа и командой Running Heroes Russia.

«Участники забега не только преодолели дистанцию, но и доказали, что забота об экологии может быть естественной частью активного образа жизни», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Атлетов и гостей ждала насыщенная программа: яркие выступления артистов, угощения и памятные подарки. Особенным моментом стал вручение медалей из переработанного пластика — их получил каждый участник забега.

Такие акции становятся доброй традицией для региона. В прошлом году в национальном парке «Лосиный остров» прошел 4-й экологический фестиваль Московской области, где ключевым событием также стал плоггинг.