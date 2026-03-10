В Дмитровском округе приступят к строительству нового транспортного перехода

В рамках масштабного проекта по строительству моста через Канал имени Москвы в Дмитровском округе на Ново-Рогачевской улице начнут возводить новый транспортный переход. Специалисты подрядной организации уже приступили к переносу коммуникаций в этой части города.

Мостовики и смежные службы меняют или перемещают сети водоснабжения и водоотведения, газопровода, связи, электро- и теплоснабжения. Завершение всех работ по проекту запланировано на четвертый квартал 2029 года.

Строительство путепровода позволит избавить жителей и гостей Дмитрова от дорожных заторов на проблемном участке. Кроме того, нынешнее состояние дорожного полотна на Рогачевском переезде создает высокую опасность аварийных ситуаций.

Помимо строительства моста и путепровода, подрядчик обязан провести реконструкцию подъездных путей. Для повышения безопасности жителей рабочие возведут рядом с путепроводом пешеходные зоны и шумозащитные экраны.