В Дмитровском округе построят два новых детских сада

В городе Дмитров на Большевистской улице активно возводится новый детский сад, рассчитанный на 130 мест. Сейчас подрядчик строит второй этаж здания. В детсаде будут современная столовая и кухня полного цикла, спортивный и актовый залы, а также уличные игровые комплексы и прогулочные площадки. Медицинский блок оснастят процедурным кабинетом и кабинетом логопеда.

Еще одно дошкольное учреждение появится в жилищном комплексе «Большевик». Его возводит застройщик СЗ «Недвижимость». Эта же организация строит новый корпус детского сада «Сказка» в микрорайоне ДЗФС, где разместятся пять групп на 101 место. Здание будет автономным, с собственным пищеблоком и спортзалом.

По словам представителя застройщика Дмитрия Кононенко, оба объекта постараются сдать в 2026 году. Новый образовательный корпус дошкольного учреждения в микрорайоне ДЗФС сдадут к 1 сентября, а детсад на Большевистской улице — к концу этого года. По окончании строительства застройщик передаст объекты в муниципальную собственность.