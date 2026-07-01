В Дмитровском округе планируют досрочно завершить ремонт кровли дома 28 на улице Космонавтов

Специалисты подрядной организации «ЖилКомСервис Запрудня» выполнили больше половины работ по обновлению крыши дома 28 на улице Космонавтов в городе Дмитров. По словам представителя компании Евгения Николаева, капитальный ремонт планируют завершить уже через месяц.

По контракту срок сдачи работ — середина сентября этого года. Однако подрядчик хочет воспользоваться благоприятной погодой, чтобы закончить ремонт досрочно. У компании есть и другие объекты в Дмитровском округе, которые должны обновить ее сотрудники.

Ремонт кровель не только устранит протечки, но и повысит энергоэффективность домов, создаст более комфортные условия для жителей. Гарантийный срок отремонтированных крыш составит пять лет. В течение этого времени подрядчик обязан устранить дефекты, если они будут обнаружены.

Всего в Дмитровском округе в этом году местные коммунальные власти запланировали обновление 44 кровель многоквартирных домов. Кроме Дмитрова, это объекты в Яхроме, Горшково, Новосиньково, Насадкино, Мельчевке, Куликово, Рогачево и других населенных пунктах.

Посмотреть список подлежащих в этом году ремонту крыш жилых зданий можно на сайте администрации Дмитровского округа в разделе «Инфраструктура для жизни».