Финал муниципального этапа школьной баскетбольной лиги прошел в Дмитрове

В финал муниципального этапа соревнований «КЭС-БАСКЕТ» отобрались по пять команд юношей и девушек. Победителями турнира среди юношей стала команда Инженерной школы Дмитрова, а среди девушек лучшими были баскетболистки Синьковской школы № 2. Теперь они будут представлять городской округ на областном этапе школьной баскетбольной лиги.

Социально-спортивный проект «КЭС-БАСКЕТ» начался в 2007 году в Пермском крае по инициативе компании «Комплексные энергетические системы». Организаторы хотели приобщить как можно больше школьников к здоровому образу жизни и игре в баскетбол. Сегодня в проекте участвуют более 80 регионов России. В нем соревнуются учащиеся обычных общеобразовательных школ, которые не являются профессиональными спортсменами.

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