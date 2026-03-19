В Дмитровском округе обновляют главную хоккейную арену

В Ледовом дворце Дмитровского округа продолжаются ремонтные работы. Недавно подрядчик завершил обновление коридора на первом этаже, установив в правом крыле специальное напольное покрытие, которое позволит спортсменам комфортно передвигаться на коньках.

На стенах коридора появились антивандальные панели, а также была заменена система отопления и установлена современная система видеонаблюдения. Подрядчик заменил все двери, смонтировал новый потолок и установил новую систему освещения.

Ранее во Дворце обновили спортивные раздевалки и заменили кровлю спортсооружения. Рабочие заменили гидроизоляцию, теплоизоляцию и пароизоляцию, уложили двухслойный кровельный материал и заменили воронки водосточных труб.

Депутат Московской областной Думы Александр Орлов, один из инициаторов обновления, вместе с сотрудниками Ледового дворца оценил качество проведенных работ. Директор спорткомплекса «Дмитров» Максим Безбородов сообщил, что впереди новые ремонтные работы.

В этом году в Ледовом дворце планируется обновить фойе, привести его в соответствие с региональным стандартом. Также будет оборудован современный кафетерий и обустроен зал хореографии. Александр Орлов пообещал и далее поддерживать модернизацию ключевых спортивных объектов Дмитровского округа.