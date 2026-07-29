Железнодорожные платформы отремонтировали в Вокзальном переулке в Дмитрове

В Вокзальном переулке города Дмитрова специалисты подрядной организации провели ремонт на платформе № 1. Они заменили плитку, лестницы, пандусы и инфраструктуру для пассажиров. Параллельно на платформе № 2 демонтировали старое покрытие.

Ремонтные работы стартовали 1 июня, и есть надежда, что их завершат до конца августа. После обновления платформы станут более безопасными и удобными для ожидания электропоездов.

Представитель подрядной организации Владимир Пермяков отметил, что его сотрудники занимаются только ремонтом пассажирских платформ. Комплексная реконструкция здания вокзала, которую давно ждут жители Дмитрова, запланирована РЖД на 2027 год.

Во время ремонта подрядчик рекомендует пассажирам быть внимательными и соблюдать осторожность в зоне проведения работ.