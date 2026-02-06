В Дмитровском округе наполовину построили новую блочно-модульную котельную

В поселке Автополигон продолжается строительство новой блочно-модульной котельной. На данный момент подрядчик уже наполовину возвел объект рядом со старой котельной. Рабочие завершили установку фундамента, и после того как бетон окреп, они смонтировали первую партию коммунального оборудования.

Из-за нестабильности грунтов на территории новой котельной пришлось внести изменения в первоначальный проект. Подрядчик установил более надежный свайный фундамент, что сдвинуло сроки строительства. Однако, по словам представителей подрядной организации, в ближайшие недели блочно-модульная котельная будет собрана.

Каркас корпуса нового коммунального объекта уже установлен. Осталось смонтировать крышу, поставить окна и двери. Затем специалисты приступят к финальному монтажу оборудования, установке электроники и подсоединению коммуникаций.

Запуск новой котельной запланирован на первую половину текущего года. После запуска старую котельную демонтируют. Новая котельная будет не только более экономичной и автоматизированной, но и будет работать с серьезным резервом. На максимальной нагрузке будет задействована только половина ее мощности.

Все работы проводятся по региональной госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.