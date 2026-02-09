В Дмитровском округе началось строительство пристройки к школе

На Комсомольской улице в Дмитровском округе специалисты подрядной организации начали демонтажные работы на месте будущей пристройки к общеобразовательной школе. Сносится старый жилой фонд. Новый учебный корпус будет трехэтажным, и уже летом подрядчик приступит к возведению первого этажа.

Строительство этого образовательного объекта значительно разгрузит не только основной корпус школы №2, но и соседней школы №8. В этой части города уже возведено несколько новых высотных домов, и власти города планируют построить дополнительное жилье на Комсомольской улице на месте недавно снесенных деревянных бараков.

Планы по строительству нового учебного корпуса на Комсомольской улице откладывались несколько лет. Еще в сентябре 2016 года дмитровские власти вместе с педагогами заложили капсулу на месте строительства будущей пристройки, предполагая, что ее вместимость будет минимум 300 учебных мест.

По проекту пристройка к школе №2 должна быть сдана во втором квартале 2028 года. Новый корпус станет современным образовательным пространством, которое создаст комфортные условия для обучения школьников и работы педагогов.