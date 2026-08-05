В Дмитровском округе началось строительство новой блочно-модульной котельной

В городе Дмитров на Внуковской улице подрядчик приступил к возведению новой блочно-модульной котельной (БМК). Специалисты уже начали подготовительные работы по обустройству фундамента будущего здания.

Мощность новой котельной составит 5,3 мегаватта. Она будет полностью автоматической и управляться дистанционно. По словам представителя подрядной организации Дениса Рыгина, его фирма сделала проект этого коммунального объекта и планирует завершить строительство к весне следующего года.

В ближайшие недели рабочие будут заниматься фундаментом. Параллельно дирекция закупит необходимое отечественное оборудование. Монтаж котельной и строительство наружных сетей запланированы на первую половину следующего года.

Старая котельная, которую демонтируют после включения новой БМК в систему, обеспечивает теплом и горячей водой местные детский сад и школу, жилые дома и промышленные предприятия.

Кроме того, подрядчик начал строительство еще двух БМК: в селе Орудьево на Фабричной улице и в селе Куликово. В следующем году специалисты планируют построить четвертую БМК в селе Внуково, где сейчас идут проектные работы.