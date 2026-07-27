В Дмитровском округе начали возводить новый мост в деревне Давыдково

В деревне Давыдково Дмитровского округа подрядчики завершили демонтаж старого моста на реке Яхрома и приступили к строительству нового транспортного перехода. Рабочие уже начали забивать балки нового моста и вывозят с объекта бетонные плиты и другие элементы прежней конструкции.

Для обеспечения проезда во время ремонта был построен временный деревянный мост. По нему организовано реверсивное движение, по дороге «МБК-Синьково-Насадкино-Канал имени Москвы» в день проезжает более двух тысяч машин. Эту транспортную артерию решили не перекрывать на время строительства.

Дорога важна для местных жителей, она позволяет им добраться до поселка Новосиньково, где находятся больница, образовательные учреждения, церковь и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Начальник участка подрядной организации Сергей Клюшов сообщил, что мостостроительные работы будут завершены в ноябре этого года. Сейчас на объекте трудятся четыре человека и три единицы специальной техники, а в августе планируется увеличить число рабочих.

После возведения новых опор специалисты приступят к строительству пролетных строений, обеспечат защиту мостоконструкции от воды, затем проведут асфальтирование и благоустройство объекта.