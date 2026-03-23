В Дмитровском округе капитальный ремонт детского сада планируют завершить в августе

В детском саду «Аленушка», который является дошкольным отделением гимназии «Логос», полным ходом идет капитальный ремонт. Бригады кровельщиков, электриков и специалистов по фасадам работают с опережением графика. Их цель — закончить все ремонтные работы к августу текущего года.

После завершения ремонта в сентябре в обновленное здание вернутся 240 детей. Сейчас они временно переведены в соседние дошкольные учреждения.

На данный момент подрядчик активно обновляет кровлю и входные группы здания. Рабочие приступили к утеплению и облицовке фасада, а также меняют инженерные сети. В планах — установка современных систем безопасности и видеонаблюдения.

Одновременно с этим специалисты монтируют окна и устанавливают систему отопления. На объекте задействовано 36 человек и три единицы техники.

Комплексный ремонт детского сада «Аленушка» проводится в рамках региональной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Семья».