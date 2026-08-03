В Дмитровском округе ищут нового подрядчика для строительства школьного корпуса

В городе Дмитров, микрорайон Внуковский, строительство нового образовательного корпуса для местной школы завершено лишь на две трети. Предыдущий подрядчик — Специализированный застройщик «Формула ремонта» — не справился с обязательствами, и срок сдачи в августе этого года не будет соблюден.

Администрация Дмитровского округа срочно ищет новую подрядную организацию. Необходимо завершить утепление фасада, закончить монтаж инженерных коммуникаций и провести отделку учебных и вспомогательных помещений.

Новый корпус будет в три раза больше основного здания школы и сможет вместить до 350 учеников. В нем будут 14 учебных классов, 13 специализированных кабинетов, пищеблок, столовая, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой. С основным зданием школу соединит теплый переход.

На прилегающей территории планируется создание спортивных и детских игровых площадок, мест для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

По словам главы Дмитровского округа Михаила Шувалова, пристройка к школе поможет ликвидировать вторую смену. От нового подрядчика потребуют обеспечить высокое качество строительных работ, чтобы учебный корпус соответствовал всем современным стандартам комфорта и безопасности.

Главный корпус школы был построен в 1989 году и ни разу капитально не обновлялся. После завершения строительства пристройки запланирован капремонт основного здания Внуковской школы.