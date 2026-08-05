В Дмитровском округе активно строят новый Рогачевский мост

В городе Дмитров специалисты филиала «Дороги и мосты» компании «Мостоотряд-90» проводят работы по смыканию пролетов нового Рогачевского моста. Этот объект станет ключевым транспортным переходом, соединяющим город с западной частью округа.

Подрядчик обещает завершить строительство в первом квартале 2027 года. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на объекте задействовано 200 специалистов и более 40 единиц специальной техники. Строители работают круглосуточно в две смены.

На данный момент подрядчик завершил работы по сооружению опор будущего мостового перехода и монтирует металлоконструкции пролетов. Со стороны микрорайона Заречье и на Луговой улице рабочие завершили подпорные стенки. Параллельно сотрудники фирмы «Мостоотряд-90» строят локальные очистные сооружения, перекладывают коммуникации и готовят основание под дороги.

Полное завершение строительства, включая демонтаж старого моста и возведение путепровода над железной дорогой, запланировано на 2029 год. Новый мост заменит старый Рогачевский мостовой переход постройки 30-х годов прошлого века. Сейчас движение автотранспорта по старому мосту перекрыто, организован объезд.