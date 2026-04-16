В «Дмитровском Кремле» пройдут тематические экскурсии

18 апреля в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» в рамках проекта «Открытые фонды» состоится экскурсия «Есть много тканей разных…». Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, это редкая возможность попасть в фонды музея, которые обычно закрыты для посетителей.

Хранитель Анастасия Банчева расскажет участникам об истории здания, познакомит с составом коллекции «Ткани» и способами ее хранения. Посетители увидят самые интересные предметы из собрания.

Начало экскурсии в 11:00. Рекомендуется для лиц старше 12 лет.

Затем в Музейно-выставочном комплексе пройдет музыкально-поэтическая экскурсия «Пасхальные миниатюры». Посетители услышат стихи Золотого и Серебряного века, связанные с Дмитровской землей, под чарующую музыку П. И. Чайковского и Н. Римского-Корсакова. Гостей ждет живой звук, акустика музейных залов и виртуозное исполнение произведений редкой красоты.

Начало экскурсии в 13:00. Рекомендуется для лиц старше 12 лет.

Необходимо обратить внимание, что для участия в экскурсиях требуется предварительная запись.