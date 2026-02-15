В Дмитровском кремле откроется выставка работ Зураба Церетели

19 февраля в Музейно-выставочном комплексе музея-заповедника «Дмитровский кремль» начнет работу выставка «Больше, чем жизнь». Экспозиция представит творчество народного художника СССР и России Зураба Церетели и академиков Российской академии художеств, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке будет представлено около 70 произведений, в основном живописные и скульптурные работы советского и российского художника-монументалиста, скульптора, живописца и педагога Зураба Церетели.

Церетели — член-корреспондент и действительный член Академии художеств СССР, основатель Московского музея современного искусства и Галереи искусств своего имени. Его творческий путь насчитывает более пяти тысяч произведений в различных жанрах.

Экспозицию дополнят работы более 20 мастеров искусства, представителей русской и советской реалистической школы второй половины XX века. Некоторые произведения художников представлены в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее и в коллекциях зарубежных стран.

Выставка будет открыта до 12 апреля. Адрес: Московская область, город Дмитров, Дмитровский район, улица Загорская, дом 17.