В «Дмитровском Кремле» откроют выставка изразцов из Троице-Сергиевой лавры

17 апреля в музейно-выставочном комплексе «Дмитровский кремль» начинает работу выставка «Изразцовый жар царских печей». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, экспонаты были найдены археологами во время раскопок на территории Троице-Сергиевой лавры. Раскопки проходили под руководством заведующей отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН, кандидата исторических наук Аси Энговатовой.

На выставке будут представлены редкие архитектурные образцы конца XV — начала XVI века. Большая часть экспонатов была изготовлена в керамической мастерской монастыря. Гости увидят уникальные предметы, которые помогут им погрузиться в атмосферу прошлых столетий.

Одним из самых интересных экспонатов станет лотковая чернолощеная черепица. Она когда-то украшала крышу Лавры и напоминала дорогой восточный фарфор.

Выставка будет открыта до 7 июля. Организаторы: Институт археологии РАН, Сергиево-Посадский музей-заповедник, Государственный музей «Ростовский кремль», МФК Ростова Великого «Гостиный двор», Музей-заповедник «Дмитровский кремль».