В «Дмитровском кремле» начала работу выставка «Весенние разговоры»

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» проходит выставка «Весенние разговоры». Экспозиция знакомит с творчеством двух талантливых художников — Екатерины Графовой и Ксении Абрамюк, которые преподают в Московском Губернском колледже искусств.

Художник Екатерина Графова работает в жанре декоративной пастельной графики. В своих произведениях она сочетает стилизацию и наивную искренность. Работы Графовой переносят зрителя от зимы к лету, рассказывая истории через сплетение ветвей и благоухание трав.

Ксения Абрамюк — художник-керамист. Уже более десяти лет она создает уникальные объекты из полуфарфора и шамота. Каждое изделие Абрамюк — это маленькое чудо, рожденное вдохновением и терпением.

Выставка продолжит свою работу до 29 марта. Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Дмитровский кремль» [http://dmmuseum.ru/2026/03/выставка-весенние-разговоры-04-03-26-г-29-03-26/]().