В Дмитровском и Мытищах появились два новых автобусных маршрута

Для жителей округов Дмитровский и Мытищи начали работать два новых маршрута: № 1304к «сан. Горки – Москва (м. Физтех)» и № 1305к «Аксаково – Москва (м. Физтех)». Они заменят закрываемые маршруты № 270 и № 271.

По данным Минтранса Подмосковья, запуск новых схем движения обеспечит комфортный проезд для жителей до станции метро «Физтех».

На маршруте № 1305к работают три автобуса малого класса, которые совершают 36 рейсов в день. Первый рейс от остановки «Аксаково» отправляется в 06:00, последний — от остановки «м. Физтех» в 21:30.

На маршруте № 1304к также работают три автобуса малого класса, но рейсов немного меньше — 30 в день. Первый рейс от остановки «сан. Горки» отправляется в 05:45, а последний — от остановки «м. Физтех» в 22:20.

На маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковской и транспортной картой «Тройка» и «Стрелка».

Подробнее о дорогах и транспорте Подмосковья можно узнать в официальном канале в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.