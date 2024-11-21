Конкурс для молодых педагогов начался в Дмитрове
В Дмитровском городском округе начался ежегодный конкурс «Педагогический дебют». Это возможность для молодых учителей проявить себя и предложить свои идеи в сфере образования.
В этом году конкурс стал особенно значимым: в округ пришло рекордное число молодых педагогов — 43 человека, что является лучшим результатом не только для Дмитрова, но и для всей Московской области. Участники конкурса могут заявить о себе, продемонстрировать свои педагогические подходы и идеи, а также поучаствовать в обсуждении инновационных методов обучения.
Как отметила Татьяна Малинникова, начальник управления образования, конкурс помогает молодым специалистам не только развиваться, но и получать признание.
«Это шанс для вас заявить о себе, познакомиться с коллегами и проверить свои силы в профессии», — подчеркнула Татьяна Малинникова.
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