Конкурс для молодых педагогов начался в Дмитрове

В Дмитровском городском округе начался ежегодный конкурс «Педагогический дебют». Это возможность для молодых учителей проявить себя и предложить свои идеи в сфере образования.

В этом году конкурс стал особенно значимым: в округ пришло рекордное число молодых педагогов — 43 человека, что является лучшим результатом не только для Дмитрова, но и для всей Московской области. Участники конкурса могут заявить о себе, продемонстрировать свои педагогические подходы и идеи, а также поучаствовать в обсуждении инновационных методов обучения.

Как отметила Татьяна Малинникова, начальник управления образования, конкурс помогает молодым специалистам не только развиваться, но и получать признание.

«Это шанс для вас заявить о себе, познакомиться с коллегами и проверить свои силы в профессии», — подчеркнула Татьяна Малинникова.

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