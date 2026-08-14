В Дмитровском городском округе продолжается капитальный ремонт моста через реку Яхрому

В Дмитровском городском округе возле деревни Давыдково продолжается капитальный ремонт моста через реку Яхрому. Специалисты уже завершили демонтаж старого сооружения и начали забивку железобетонных свай для нового моста. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года.

Мост, построенный в 1963 году, имеет протяженность около 35 метров. В рамках капитального ремонта полностью заменят пролетное строение, отремонтируют опоры и переустроят сопряжения моста с подходами. Также специалисты выполнят гидроизоляцию, устроят новую дорожную одежду и нанесут разметку, установят барьерное и перильное ограждение.

После завершения работ по устройству опор строители приступят к монтажу пролетных строений. Затем выполнят защиту конструкций от воздействия воды, асфальтирование и благоустройство территории.

На период ремонта автомобильное движение организовано в реверсивном режиме по временному деревянному мосту, который подрядчик построил рядом с основным сооружением. Это позволяет не перекрывать дорогу «МБК — Синьково — Насадкино — Канал имени Москвы», по которой ежедневно проезжает более двух тысяч автомобилей. Дорога связывает близлежащие населенные пункты с поселком Новосиньково, где расположены больница, образовательные учреждения, церковь и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Сейчас на объекте работают четыре человека и три единицы техники. В августе численность бригады увеличат. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».