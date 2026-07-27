Дворец бракосочетаний в Дмитрове капитально отремонтируют к осени

В городе Дмитров специалисты подрядной организации заканчивают обновление парадной лестницы городского Дворца бракосочетаний. Скоро они приступят к замене гранитных плит на ступенях, а также обязуются покрасить тыльную часть здания.

Капитальный ремонт ЗАГСа начался летом. Рабочие уже демонтировали старые плиты с лестничных маршей и фасада, залили бетон на парадной лестнице и отремонтировали кровлю.

По словам представителя подрядной организации Павла Червякова, работы будут завершены к середине августа. Сотрудники Управления капитального строительства администрации Дмитровского округа тщательно следят за каждым этапом ремонта.

Дворец бракосочетаний в Дмитрове был открыт двадцать пять лет назад, и за это время входная группа здания пришла в аварийное состояние. Пока идет ремонт, специалисты отдела ЗАГС принимают граждан в здании МФЦ на улице Махалина, дом 20. Свадебные церемонии проходят в музейно-выставочном комплексе на Загорской улице.