Парту в честь ветерана ВОВ Федора Малышева открыли в школе № 3 в Дмитрове

В День начала контрнаступления под Москвой в школе № 3 Дмитрова открыли парту героя, посвященную Федору Малышеву — командиру бронепоезда, который воевал под Москвой в 1941 году.

Торжественное открытие посетили депутаты, ветераны и ученики. Парта героя — это символ памяти о тех, кто боролся за свободу страны. Первые за нее сели ученицы третьего класса Виктория Кузнецова и Василиса Торопова, которые достигли хороших успехов в учебе и жизни школы.

Федор Малышев был командиром бронепоезда, который в ноябре 1941 года в битве под Москвой уничтожил много бронетранспортеров и солдат врага, что помогло победить. За это он получил орден Красной Звезды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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