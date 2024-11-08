Администрация обсудила вопросы с жителями в Дмитровской школе № 2

В Дмитровской школе прошла встреча с администрацией округа, на которой жители обсудили актуальные вопросы. Встречу посетили более пятидесяти человек.

Основной темой стала загрязненная плотина в Орудьево. Жители попросили установить очистные сооружения, и Иван Курданин пообещал взять этот вопрос под контроль. Также обсуждалась ситуация с пробками на Рогачевском мосту — работы по его развязке начнутся в следующем году.

Жители обратились с просьбами по улучшению безопасности и благоустройства, включая установку видеонаблюдения в подъездах и улучшение дорожного покрытия. Все вопросы были зафиксированы и приняты в работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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