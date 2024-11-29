Встреча школьников с писателем Натальей Урбанской прошла в Дмитрове

Дмитровская библиотека православной культуры организовала встречу для школьников с известным писателем и педагогом Натальей Урбанской. Гости узнали, как любовь к семье и Родине помогает преодолевать жизненные испытания.

На мероприятии Наталья Игоревна, член Союза детских писателей и Российского литературного общества, читала отрывки из своих произведений и обсуждала с ребятами важные темы. Школьники с интересом слушали о войне, семейных ценностях и силе человеческого духа. Такие встречи помогают молодому поколению лучше понять историю своей страны и задуматься о значимых жизненных вопросах.

Временно исполняющий полномочия главы округа Иван Курданин поддержал инициативу, отметив важность таких мероприятий. Он подчеркнул, что знание истории — основа для воспитания патриотизма у подрастающего поколения. «Встречи с писателями — это не только знакомство с литературой, но и возможность приобщиться к культурным и духовным ценностям», — добавил он.

Событие оставило яркое впечатление и стало еще одним шагом в укреплении культурной среды округа.

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