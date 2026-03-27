В Дмитрове строят новые корпуса для детских садов

В микрорайоне ДЗФС города Дмитров специалисты строительной отрасли активно проводят внутренние работы в пристройке к детскому саду. Основные строительные процессы уже завершены: корпус образовательного учреждения построен, кровля доделана. Сейчас рабочие занимаются установкой сантехники, прокладкой коммуникаций и штукатуркой стен.

За возведение здания отвечает застройщик СЗ «Архитектор». По завершении всех работ, запланированного на август текущего года, объект будет передан в муниципальную собственность. В новом корпусе смогут разместиться пять групп детей на 101 место. Здание будет полностью автономным, с собственным пищеблоком и спортзалом.

Кроме того, застройщик возводит детский сад в жилищном комплексе «Большевик». Это будет дошкольное учреждение на 130 мест с современной столовой и кухней полного цикла, спортивным и актовым залами, уличными игровыми комплексами и прогулочными площадками. Также в новом детском саду появится медицинский блок с процедурной и кабинетом логопеда.

Детсад на Большевистской улице планируется сдать к концу текущего года. Как и первый объект, он будет передан в муниципальную собственность.