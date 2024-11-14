Акция по сбору новогодних подарков для бойцов СВО началась в Дмитрове

Ежегодная акция «Дари добро» стартовала в городском округе. Ее организовали Общественная палата и организация «Женсовет».

Жители муниципалитета могут принести новогодние подарки для участников специальной военной операции в пункт приема, который расположен в Дмитрове на улице Почтовой, дом № 16. Пункт работает по будним дням с 9:00 до 18:00.

Волонтеры Общественной палаты городского округа активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи для бойцов СВО. Жители муниципалитета регулярно собирают для отправки в зону боевых действий и госпитали продукты, медикаменты, одежду и другие нужные вещи.

В Дмитрове действуют три пункта сбора гуманитарной помощи: в молодежном центре «Сфера» на улице Махалина, дом № 40, в центре объединения гражданских инициатив «Единые» на улице Лиры Никольской, дом № 4, и в молодежном центре «Квартал» на Большевистской улице, дом № 20.

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