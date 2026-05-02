В Дмитрове стартовал мотосезон

Байкеры из Дмитровского отделения «Ночных Волков» вместе с мотоциклистами из Дубны и Талдома 2 мая торжественно открыли сезон прогулочным пробегом по трем городам. Об этом сообщил глава Дмитровского муниципального округа Московской области Михаил Шувалов в своем телеграм-канале .

«Утром колонна стартовала из Дмитрова, прошла по Дубне и Талдому, а затем направилась в Яхрому на Перемиловскую высоту. Там байкеры возложили цветы к монументу и почтили память наших воинов», — отметил он.

Дмитровское отделение «Ночных Волков» — это не просто мотоклуб, а братство. Уже более 15 лет его члены помогают ветеранам, детям из интернатов и центров.