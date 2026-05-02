В Дмитрове стартовал мотосезон
Байкеры из Дмитровского отделения «Ночных Волков» вместе с мотоциклистами из Дубны и Талдома 2 мая торжественно открыли сезон прогулочным пробегом по трем городам. Об этом сообщил глава Дмитровского муниципального округа Московской области Михаил Шувалов в своем телеграм-канале.
«Утром колонна стартовала из Дмитрова, прошла по Дубне и Талдому, а затем направилась в Яхрому на Перемиловскую высоту. Там байкеры возложили цветы к монументу и почтили память наших воинов», — отметил он.
Дмитровское отделение «Ночных Волков» — это не просто мотоклуб, а братство. Уже более 15 лет его члены помогают ветеранам, детям из интернатов и центров.
Сегодня они активно поддерживают бойцов СВО, регулярно отправляя гуманитарную помощь. Некоторые из них сами участвуют в боевых действиях.
«Президент отделения Сергей Горшенев также является ветераном СВО», — добавил Шувалов.
По его словам, такие люди своим поведением демонстрируют, что значит быть истинным патриотом. Шувалов поздравил всех с открытием сезона, пожелал крепких моторов, попутного ветра, верных друзей и безопасных дорог.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил, что технический осмотр для байков обязателен перед открытием мотосезона. Эксперт также отметил важность проверки экипировки и напомнил, что начинать сезон нужно осторожно. Водителям следует адаптироваться к возвращению мотоциклистов на дорогу.