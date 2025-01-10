В Дмитрове рекультивировали мусорный полигон «Непейно»

В 2019 году полигон закрыли, а в 2022 году приступили к его рекультивации. В рамках проекта на объекте провели перепланировку захороненных отходов, террасирование и уплотнение откосов. Помимо этого, специалисты обустроили армогрунтовую стену и системы сбора и очистки фильтрата.

Рекультивация «Непейно» позволила улучшить условия жизни около 165 тысяч жителей округа. Напомним, на полигоне собирали отходы с 1975 года — за это время там скопилось 1,6 миллиона кубометров мусора, а площадь складирования превысила 12 гектаров.