В Дмитрове рекультивировали мусорный полигон «Непейно»

Рекультивация бывшего мусорного полигона «Непейно» завершилась в Дмитровском округе. Работы выполнили в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
В 2019 году полигон закрыли, а в 2022 году приступили к его рекультивации. В рамках проекта на объекте провели перепланировку захороненных отходов, террасирование и уплотнение откосов. Помимо этого, специалисты обустроили армогрунтовую стену и системы сбора и очистки фильтрата.
Рекультивация «Непейно» позволила улучшить условия жизни около 165 тысяч жителей округа. Напомним, на полигоне собирали отходы с 1975 года — за это время там скопилось 1,6 миллиона кубометров мусора, а площадь складирования превысила 12 гектаров.
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