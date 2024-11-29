Научная конференция о жизни Льва Толстого прошла в Дмитрове

В Центральной библиотеке Дмитрова прошла региональная научно-практическая конференция, посвященная жизни и творчеству Льва Толстого. На мероприятии собрались специалисты, исследователи и любители творчества великого писателя.

Гостей приветствовали начальник управления культуры округа Виктор Михайлов, заместитель благочинного Дмитровского церковного округа, протоиерей Димитрий Скидаленко и Владимир Толстой, праправнук писателя, который присоединился к конференции по телемосту.

Участники представили доклады, затрагивающие разные стороны наследия Толстого. Среди выступающих были краевед Евгений Курочкин, волонтер Николай Серкутан и библиотекарь из Клина Валентина Быкова. Завершила чтения Зинаида Злотникова, советник по культуре главы округа.

Особым вниманием пользовалась выставка «Историческое и художественное в романе Льва Толстого „Война и мир“, подготовленная музеем писателя. Экспозиция позволила гостям взглянуть на события романа через призму исторической правды.

Заместитель главы округа Ирина Костышина подчеркнула значимость чтений для сохранения культурного наследия и популяризации творчества Толстого в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».