В Дмитрове прошел XI турнир по гольфу среди школьников
Более 100 юных гольфистов приняли участие в XI турнире по гольфу среди школьников, который прошел в Дмитрове. Соревнования проводятся четвертый год подряд. К школьникам присоединились и участники программы «Активное долголетие».
Самому юному спортсмену — всего пять лет. Лев Молодцов тренируется с двух лет, в три получил гандикап — официальный допуск на настоящее гольф поле.
«Я очень сильно удивляюсь, как вообще у него это получается. И у меня нет пока что логического объяснения. Над техникой работаем, но чутье у него работает лучше, чем техника на сегодняшний день. Начал заниматься он вместе со мной», — рассказал отец самого молодого гольфиста Алексей Молодцов.
В соревнованиях приняли участие 108 гольфистов до 14 лет, 36 из них играют в индивидуальном юниорском зачете, и Лев — один из них. Еще 72 представляют школьные команды из разных округов Подмосковья.
«Дети становятся более сконцентрированные, более серьезные. Гольф — это в первую очередь игра про честность, про себя, про самостоятельность, индивидуальность. И это очень помогает в развитии именно ребенка как личности», — заявил вице-президент Федерации гольфа Московской области Максим Шокун.
Параллельно к школьникам присоединились и участники программы «Активное долголетие». Для них подготовили отдельные соревнования на грине. На одном поле встретились спортсмены сразу нескольких поколений.
«Это тандем такой будет интересный. И часть ветеранов будет на грине соревноваться, кто меньше ударов сделает в лунку паттером.<… > И я скажу больше, что сейчас интерес большой проявляется среди ветеранов», — отметил президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов.
Следующая встреча юных гольфистов пройдет уже в декабре на традиционном новогоднем турнире в закрытом манеже.