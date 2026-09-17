В Дмитрове прошел XI турнир по гольфу среди школьников

Более 100 юных гольфистов приняли участие в XI турнире по гольфу среди школьников, который прошел в Дмитрове. Соревнования проводятся четвертый год подряд. К школьникам присоединились и участники программы «Активное долголетие».

Самому юному спортсмену — всего пять лет. Лев Молодцов тренируется с двух лет, в три получил гандикап — официальный допуск на настоящее гольф поле.

«Я очень сильно удивляюсь, как вообще у него это получается. И у меня нет пока что логического объяснения. Над техникой работаем, но чутье у него работает лучше, чем техника на сегодняшний день. Начал заниматься он вместе со мной», — рассказал отец самого молодого гольфиста Алексей Молодцов.

В соревнованиях приняли участие 108 гольфистов до 14 лет, 36 из них играют в индивидуальном юниорском зачете, и Лев — один из них. Еще 72 представляют школьные команды из разных округов Подмосковья.