Турнир по бильярду для предпринимателей прошел в Дмитрове

В Дмитрове состоялся традиционный турнир по бильярду для предпринимателей, организованный Дмитровской торгово-промышленной палатой. Мероприятие приурочили к 29-летию палаты.

Президент Дмитровской торгово-промышленной палаты Александр Терентьев открыл турнир и подчеркнул важность единства предпринимательского сообщества округа. Он поблагодарил участников за вклад в развитие региона. Предприниматели в свою очередь выразили благодарность за поддержку в бизнесе.

После торжественных слов стартовали соревнования: мужчины играли в «Русский» бильярд, женщины — в «Американский». Временно исполняющий полномочия главы округа Иван Курданин отметил, что в бизнесе, как и в спорте, ключевыми являются не только победы, но и поддержка друг друга. Важность взаимодействия и сотрудничества он подчеркнул как основу успешного развития региона.

Лучшие участники турнира были награждены кубками и дипломами Дмитровской торгово-промышленной палаты.

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