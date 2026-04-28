В Дмитрове прошел региональный этап фестиваля «Поют дети России»

25 апреля в Центре дополнительного образования «Фиеста» в Дмитрове состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». В мероприятии приняли участие 15 хоровых коллективов, объединивших более 350 учащихся из 11 муниципальных образований и 15 школ региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участники выступили в двух категориях: академические школьные хоры и народные школьные хоры. В их репертуаре были произведения русской классики, народные песни и сочинения современных отечественных композиторов. Экспертное жюри, состоявшее из деятелей хорового искусства, хормейстеров и педагогов ведущих музыкальных вузов, оценивало чистоту интонирования, ансамблевое единство, художественную выразительность и соответствие репертуара возрасту исполнителей.

Победители регионального этапа представят Московскую область на окружном, а затем и на всероссийском финале фестиваля.

«Хоровое пение исторически является мощным инструментом единения и воспитания подрастающего поколения», — отметили организаторы регионального этапа. Они подчеркнули, что такие фестивали помогают детям приобщиться к русской классике, народной песне и современной отечественной музыке, формируя любовь к Родине и уважение к культурному наследию.

Фестиваль проводится Всероссийским хоровым обществом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в партнерстве с Правительством Астраханской области и Российской академией образования.