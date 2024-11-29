Первый этап школьных соревнований по шахматам прошел в Дмитрове

В Дмитровском округе стартовали командные соревнования Единой школьной лиги Московской области. В первом этапе приняли участие четыре команды из местных школ.

Соревнования прошли в Центре развития физической культуры, спорта и отдыха, на базе Шахматного клуба. Школьники показали высокий уровень игры и стремление к победе. По итогам турнира лучшей стала команда Инженерной школы Дмитрова, набравшая больше 22 очков. Второе место заняла школа № 8 с почти 20 очками, а третье и четвертое достались Синьковской школе № 2 и Дмитровской школе № 2 с результатами 18 и 13 очков соответственно.

Особо отличился Дмитрий Виногоров из Инженерной школы, выигравший все шесть партий на первой доске.

Иван Курданин, временно исполняющий полномочия главы округа, отметил, что шахматы развивают логику и учат стратегически мыслить, что делает их важной частью образования.

Инженерная школа и школа № 8 теперь представят округ на следующем этапе соревнований, который пройдет в начале следующего года.

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