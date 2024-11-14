Мастер-класс по созданию окопных свечей провели в Дмитрове

Мероприятие прошло в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья». В нем приняли участие добровольцы городского округа и представители местного отделения «Всероссийского общества глухих».

Активисты изготовили для участников специальной военной операции партию окопных свечей, которые согреют руки и сердца защитников Отечества. Свечи, которые так необходимы бойцам на фронте, стали символом заботы и поддержки жителей Дмитрова.

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Иван Курданин отметил, что в зоне боевых действий значение имеет каждая мелочь. «Поддержка, которую участники СВО получают от родных мест, придает силы тем, кто рискует своей жизнью ради нашего будущего», — сказал руководитель муниципалитета. Он поблагодарил дмитровчан за неравнодушие и активную жизненную позицию.

Всех жителей городского округа, которые хотят присоединиться к волонтерам и оказать поддержку участникам СВО, ждут по средам с 16:00 по адресу: Большевистская улица, 20, второй внешний подъезд.

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