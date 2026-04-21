В Дмитрове прошел форум молодых педагогов

21 апреля в городе Дмитров состоялся межмуниципальный форум молодых педагогов «ПРОрыв: проектируем будущее вместе». Участие в мероприятии приняли свыше 150 педагогов из общеобразовательных организаций Дмитрова, Дубны и Талдома, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Организаторы форума — «Информационный методический центр» и Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников города Дмитрова — стремились продемонстрировать сплоченность сообщества молодых педагогов и поддержать их профессиональное становление.

На форуме выступили молодые ученые Государственного университета «Дубна» и победители муниципального этапа регионального конкурса «Педагогический дебют — 2026». Участникам предоставили возможность обменяться опытом и обсудить актуальные вопросы образования и воспитания школьников в рамках четырех секций.

Лекторы Российского общества «Знание» и преподаватели кафедры психологии Государственного университета «Дубна» провели для участников педагогические тренинги и практикумы.

По итогам форума решено создать межмуниципальный клуб «Молодые педагоги. Старт в профессию — вместе». Он станет постоянной площадкой для профессионального общения и обмена опытом между молодыми специалистами.