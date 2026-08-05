В Дмитрове прошел фестиваль здоровья для участников проекта «Активное долголетие»

На стадионе «Локомотив» в Дмитрове 4 августа состоялся второй областной фестиваль здоровья «Я АКТИВНЫЙ». Мероприятие собрало команды из 11 муниципалитетов Подмосковья.

Участникам были предложены различные активности: от петанка и настольного тенниса до йоги и суставной гимнастики. Также были организованы интеллектуальные игры и творческие мастер-классы.

Особый интерес вызвали площадки с парковым и паттерн-гольфом. Дмитровский муниципальный округ — единственный в Московской области, где эти направления развиваются в рамках проекта «Активное долголетие». Инструкторы провели для гостей фестиваля инструктаж, после чего участники с азартом принялись осваивать новые виды спорта.

Не меньше эмоций подарил и напольный керлинг. Эта необычная игра требует точности, стратегии и командной работы.

Среди участников фестиваля были и самые старшие активистки — Инна Михайловна Ковальская (87 лет) и Валентина Васильевна Чикарева (85 лет). Они с удовольствием принимали участие в активностях и своим примером доказали, что желание жить интересно и пробовать новое не зависит от возраста.

«Я впервые участвовала в таком фестивале. Самое главное здесь — это движение, общение и настроение. Когда вокруг столько единомышленников, появляется желание пробовать что-то новое», — поделилась Татьяна Васильевна, участница проекта «Активное долголетие».

Напомним, что проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Стать участниками проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.