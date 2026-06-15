В Дмитрове продолжается строительство пристройки к местной школе

В микрорайоне Внуковский города Дмитрова идет смена подрядной организации на стройобъекте по адресу дом 20. Здесь возводят пристройку к местной школе, и уже выполнено более половины работ. Строительство будет продолжено после выбора нового подрядчика.

По проекту образовательный корпус будет трехэтажным и сможет принять до 350 учеников. В нем предусмотрены 14 учебных классов и 13 специализированных кабинетов, а также пищеблок, столовая, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой.

Директор школы Вера Головач сообщила, что пристройку соединят с основным зданием теплым переходом. На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

После завершения строительства пристройки планируется провести капремонт главного корпуса Внуковской школы.