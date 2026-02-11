В Дмитрове продолжается строительство нового Рогачевского моста

Автомобильная дорога «Спиридово — А-104 „Москва — Дмитров — Дубна“ — Дмитров — МБК» претерпевает масштабную модернизацию. Ключевой этап работ — реконструкция мостового перехода через канал им. Москвы и строительство нового Рогачевского моста.

Специалисты активно занимаются сборкой металлоконструкций. Монтаж моста будет осуществляться укрупненными секциями, предварительно собранными на строительной площадке. Уже подготовлены буронабивные сваи, подпорные стены и насыпи подходов к мосту с обоих берегов. Параллельно ведется переустройство инженерных сетей: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и связи. Сети связи и линии электропередач уже вынесены из зоны строительства опор моста.

Новый двухполосный мост будет иметь длину более 210 метров, а общая масса металлоконструкций составит свыше 1,4 тыс. тонн. Старый мост, построенный в 1936 году, будет демонтирован.

Работы по проекту разделены на два этапа. В 2027 году планируется открыть движение по мосту, а в 2029 году завершить строительство путепровода и реконструкцию автомобильной дороги.