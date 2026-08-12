В Дмитрове продолжается строительство нового Рогачевского моста через канал имени Москвы. Работы идут в рамках реконструкции автодороги Спиридово – А-104 – Дмитров – МБК.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 61 %. Специалисты собирают пролетное строение методом навесного монтажа с двух берегов, отсыпают подходы к мосту и переустраивают инженерные коммуникации, включая сети электроснабжения, связи, водопровода и напорной канализации. На площадке работают 223 человека и 49 единиц техники.

Новый мост будет иметь длину 210 метров и рассчитан на двухполосное движение. Для пешеходов предусмотрят тротуар. Переправа соединит улицы Ново-Рогачевскую и Профессиональную и позволит сократить время в пути на 20–25 минут.

После открытия нового моста старое сооружение, построенное в 1936 году, планируют демонтировать. Часть его конструкции сохранят в прогулочной зоне как мемориал.

В состав проекта также входит реконструкция 3,3 км прилегающей дороги. Участок расширят до четырех полос, а вместо железнодорожного переезда Савеловского направления построят двухполосный путепровод. Кроме того, обновят улицу Профессиональную, обустроят новые съезды, пешеходные зоны и шумозащитные экраны.

Общая готовность проекта составляет 35 %. Завершить реконструкцию всей дорожной инфраструктуры планируют до конца 2029 года, а движение по переправе запустят в первом полугодии 2027 года.