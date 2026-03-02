В Дмитрове продолжается масштабная реконструкция моста

В Дмитрове активно идет реконструкция моста через канал имени Москвы. Строители начали вдавливать сваи для пешеходного моста через реку Березовец и устанавливать водопропускную трубу на съезде на улицу Луговая. Длина нового пешеходного сооружения составит около 10 метров. Завершить все работы по реконструкции планируют в четвертом квартале 2029 года.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что в рамках строительства нового Рогачевского моста продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций. Уже собрано 360 тонн из 1,4 тысячи тонн. Общая длина моста превысит 210 метров. Также строители завершили устройство буронабивных свай для одной из четырех опор. На обоих берегах продолжается строительство стапельных опор.

На данный момент общая готовность объекта составляет более 7%. Ведутся работы по устройству буронабивных свай, подпорных стен и формированию насыпей подходов к мосту. Параллельно происходит переустройство инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и связи.

После завершения проекта общая протяженность участка реконструкции составит 3,3 километра. Дорогу расширят до четырех полос движения, построят новый мост и двухполосный путепровод на месте нынешнего переезда через железнодорожные пути Савеловского направления МЖД. Новый путепровод поможет устранить дорожные заторы и позволит водителям экономить до 40 минут в пути.

