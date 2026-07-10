В Дмитрове продолжается масштабная реконструкция моста через канал имени Москвы

В Дмитрове активно идет реконструкция одного из ключевых инфраструктурных объектов — моста через канал имени Москвы. Специалисты Минтранса Подмосковья сообщают, что строительная готовность переправы превысила 50%.

Проект включает не только строительство нового моста и демонтаж старого, но и масштабную реконструкцию прилегающих дорог. Будут реконструированы участки улицы Профессиональной и улицы Правобережной, построен съезд на улицу Луговую. Также планируется обустройство проезда вдоль железной дороги, который соединит улицы Семенюка и Оборонную, и строительство моста через ручей Березовец. Общая протяженность участка реконструкции составит 3,3 км, а дорогу расширят до четырех полос движения.

Старый Рогачевский мост, построенный в 1936 году, нуждался в замене из-за устаревшей конструкции и возросшей транспортной нагрузки. В 2023 году было принято решение о строительстве нового моста. Прежде чем начать работы, инженеры и проектировщики провели масштабную подготовительную работу, включая бурение скважин и анализ грунтов.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству свайного основания, опор и ростверков. После завершения строительства нового моста планируется демонтаж старого и завершение оставшихся элементов развязки и путепровода.

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