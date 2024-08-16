Схему движения транспорта около автостанции пересмотрят в Дмитрове

В Дмитрове пересмотрят схему движения транспорта около автовокзала. Пассажиропоток возрастает в несколько раз летом, поэтому власти планируют перестроить дорожную сеть.

Глава городского округа Дмитровский Илья Поночевный вместе с сотрудниками ГАИ и руководителем производственной базы «Дмитров» филиала «Мострансавто» обсудили изменение схемы движения. Дорожный поток значительно вырастает летом. Из-за этого пассажирский транспорт с трудом выезжает с автостанции. Более 100 автобусов проходят по регулярным маршрутам за сутки. Они совершают около 820 рейсов и перевозят свыше 10 тысяч пассажиров.

Участники встречи предложили расширить до трех полос дорогу, где сейчас выезжают автобусы, и сделать на этом месте въезд. Они также планируют перенести автобусную остановку ближе к круговому движению, а нынешний заезд закрыть. Такая мера позволит расширить стоянку для автобусов и оптимизировать парковку на привокзальной площади между автостанцией и железнодорожным вокзалом.

Если эксперты дадут положительную оценку проекту — его реализуют.

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