В Дмитрове построят новый детский сад на 130 мест

В городе Дмитров на Большевистской улице в первом квартале следующего года откроют новый детский сад. Двухэтажное здание будет оснащено современной столовой с кухней полного цикла, спортивным и актовым залами, а также уличными игровыми комплексами и прогулочными площадками. В детском саду будет работать медицинский блок с процедурной и кабинетом логопеда.

Этот объект является частью проекта ЖК «Большевик», который состоит из двух 17-этажных монолитно-кирпичных корпусов. Во внутреннем дворе жилого комплекса появятся детская и спортивная площадки, зеленые газоны и пешеходные дорожки. Также на территории ЖК застройщик обустроит наземный многоуровневый паркинг.

Специалисты подрядной организации завершили установку внутренних перегородок на втором этаже будущего дошкольного учреждения. Рабочие готовят изолированные помещения для каждой детской группы, а также дополнительные помещения для занятий с детьми и служебно-бытовые помещения для персонала.

Строители заканчивают работы по установке окон и систем вентиляции. Впереди их ждет установка дверей, отопительного оборудования, систем электроснабжения и видеонаблюдения. Также специалистов ожидает большой объем отделочных работ. На территории перед образовательным корпусом уже начали подготовку к обустройству парковочной площадки.

Этот же застройщик возводит новый корпус детского сада «Сказка» в микрорайоне ДЗФС в Дмитрове. Там разместятся пять групп детей на 101 место. Здание будет полностью автономным, с собственным пищеблоком и спортзалом. Завершение всех работ запланировано на третий квартал этого года.